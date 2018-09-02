"Любите Родину, мать вашу": эксперт посоветовал, как Украине "завоевать умы" жителей Донбасса и Крыма

Для "завоевания умов" жителей захваченных территорий в Украине социально-экономические условия должны быть лучше, чем в России, считает эксперт / Главред

Глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко считает, что для ментального (ментальный — относящийся к мышлению, сознанию, умственной деятельности) возвращения жителей захваченной части Донбасса и аннексированного Россией Крыма в Украине социально-экономические условия должны быть лучше, чем в РФ.

Нельзя сделать жителей неподконтрольной Киеву территории востока Украины патриотами государства, при этом обстреливая их (по принципу — "Любите Родину, мать вашу!"), рассказал эксперт во время чата в "Главреде".

"Для того, чтобы исчезла вражда и недоверие, посеянные войной, должны пройти годы и десятилетия — Донбасс сразу не бросится в объятия и будет еще долго залечивать раны — равно как и остальная часть Украины не будет иметь доверия к Донбассу", — добавил он.

По его словам, для того, чтобы Украина стала более привлекательной для жителей Крыма, у нас должны быть социально-экономические условия лучше, чем в России. "Без этих составляющих… о ментальном возвращении жителей Донбасса и Крыма не может быть и речи", — заявил собеседник.Читайте также"Итальянская модель": политолог пояснил, как решить вопрос Донбасса

Бондаренко утверждает, что негативно относится к идее отрезания подконтрольной врагу части Донбасса от Украины. "Хотя в окружении нашего президента (Петра Порошенко — Ред.) немало тех, что радуются "отрезанию": ведь там живут ментально и электорально чужие относительно нынешней власти люди", — сказал историк.

"Один из политиков мне в частной беседе говорил: "Ну и что было бы, если бы Крым и Донбасс были в составе Украины? Сейчас бы "регионалы" имели бы реванш и снова вернулись к власти". Поэтому каждый раз, когда Петр Порошенко клянется вернуть Крым и Донбасс, я сомневаюсь в его искренности", — добавил эксперт.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил "Главреду", что наша страна должна ежедневно формулировать предложения по новым подходам к урегулированию ситуации в Донбассе, нужно расширить круг участников минских переговоров (украинское государство, Россия и ОБСЕ), в них должны участвовать США.