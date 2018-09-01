В оккупированных террористами "ДНР" городах понаставили "поминальных мемориалов" Захарченко

Симпатизирующие террористам донетчане могут поплакаться у таких вот "мемориалов" / Reuters

"Власти" марионеточной республики террористов "ДНР" заявили, что "граждане" могут "почтить память" взорванного вчера главаря террористов Александра Захарченко в своих городах и районах, у зданий "администраций" организованы специальные "поминальные мемориалы".

"Глава администрации" оккупированной Макеевки Валерий Ляховец отметил: "На первом этаже Макеевской городской администрации установлен мемориал, где жители города могут возложить цветы погибшему Главе ДНР Александру Захарченко. Сейчас ведется работа над тем, чтобы такие мемориалы сделать в нескольких точках города".

Читайте такжеВзорванный "Сепар": как выглядит место уничтожения Захарченко - фотоАналогичные "мемориалы" установлены в оккупационных "администрациях" оккупированных Тельманово, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска, Амвросиевки, Шахтерска, Снежного, Иловайска, Харцызска, Енакиево, Макеевки, Новоазовского района.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" также скончался.