В Украине проигнорировали решение суда и отключили аналоговое телевещание

Концерн и Нацсовет проигнорировали судебное постановление / "Капитал"

В субботу, 1 сентября, в Украине согласно плану и оглашенному ранее предупреждению было отключено аналоговое телевидение.

Эту информацию порталу "Детектор медиа" подтвердил генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей.

"Да, аналоговое вещание выключили", - заявил он.

На вопрос относительно постановления суда в Ровенской области от 31 августа 2018 года о запрете отключения аналогового телевидения Семерей "отмазался" вышестоящими.

Читайте такжеУкраина с 31 августа переходит на цифровое телевидение: что это такое и как подключить"Нарушил закон, выполнил указание руководства", - ответил он. При этом директор не уточнил, о чьем именно указании идет речь.

30 августа Сарненский районный суд Ровенской области вынес постановление, которым запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения, до решения спора по сути.

Постановление вынесено в обеспечение иска, который подала гражданка Украины Мизюрко Надежда Ефимовна против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

В самом иске истица просит суд признать за ней право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание и обязать Нацсовет и Концерн РРТ обеспечить ей доступ к получению информации через аналоговое ТВ.

Напомним, "Главред" объяснял, как выбрать тюнер и перейти на цифровое телевидение.