В Украине проигнорировали решение суда и отключили аналоговое телевещание

31 августа суд запретил концерну РРТ и Нацсовету отключать аналоговое телевидение.
В субботу, 1 сентября, в Украине согласно плану и оглашенному ранее предупреждению было отключено аналоговое телевидение.
Эту информацию порталу "Детектор медиа" подтвердил генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей.
"Да, аналоговое вещание выключили", - заявил он.
На вопрос относительно постановления суда в Ровенской области от 31 августа 2018 года о запрете отключения аналогового телевидения Семерей "отмазался" вышестоящими.
Читайте такжеУкраина с 31 августа переходит на цифровое телевидение: что это такое и как подключить"Нарушил закон, выполнил указание руководства", - ответил он. При этом директор не уточнил, о чьем именно указании идет речь.
30 августа Сарненский районный суд Ровенской области вынес постановление, которым запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения, до решения спора по сути.
Постановление вынесено в обеспечение иска, который подала гражданка Украины Мизюрко Надежда Ефимовна против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
В самом иске истица просит суд признать за ней право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание и обязать Нацсовет и Концерн РРТ обеспечить ей доступ к получению информации через аналоговое ТВ.
Напомним, "Главред" объяснял, как выбрать тюнер и перейти на цифровое телевидение.