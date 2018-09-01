В Польше извинились перед Украиной за карту с российским Крымом

Неверная публикация убрана с сайта польского спортивного издания, выпустившего карту.
Польское спортивное издание Przeglad Sportowy удалило со своего сайта публикацию карты, на которой оккупированный российскими агрессорами полуостров Крым указан, как часть Россиию
Об этом проинформировало украинское дипломатическое представительство в Польше в Facebook.
Читайте также"Чей Крым?": в Житомире разрисовали кафе из-за карты Украины без аннексированного полуострова"Это однозначно не было предумышленное действие", - отметил по этому поводу главный редактор издания Пшемислав Рудзки. Издание извинилось за свою ошибку и подчеркнуло ее непреднамеренность.
1 сентября в публикации на сайте польского спортивного издания Przeglad Sportowy аннексированный Россией Крым оказался обозначен как территория РФ.
Напомним, в белорусском Могилеве в продаже появились глобусы, на которых аннексированный Крым обозначен как территория РФ.
Ранее сообщалось о том, что на немецком телевидении показали карту с российским Крымом.