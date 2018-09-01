В Польше извинились перед Украиной за карту с российским Крымом

В польском издании уверили в непреднамеренности ошибки / УНИАН

Польское спортивное издание Przeglad Sportowy удалило со своего сайта публикацию карты, на которой оккупированный российскими агрессорами полуостров Крым указан, как часть Россиию

Об этом проинформировало украинское дипломатическое представительство в Польше в Facebook.

Читайте также"Чей Крым?": в Житомире разрисовали кафе из-за карты Украины без аннексированного полуострова"Это однозначно не было предумышленное действие", - отметил по этому поводу главный редактор издания Пшемислав Рудзки. Издание извинилось за свою ошибку и подчеркнуло ее непреднамеренность.

1 сентября в публикации на сайте польского спортивного издания Przeglad Sportowy аннексированный Россией Крым оказался обозначен как территория РФ.

Напомним, в белорусском Могилеве в продаже появились глобусы, на которых аннексированный Крым обозначен как территория РФ.

Ранее сообщалось о том, что на немецком телевидении показали карту с российским Крымом.