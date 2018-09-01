В Польше опубликовали карту с российским Крымом

На карте представлены клубы-участники Лиги чемпионов по футболу.
В публикации на сайте польского спортивного издания Przeglad Sportowy аннексированный Россией Крым обозначен как территория РФ.
На карте представлены клубы-участники Лиги чемпионов по футболу и страны, которые они представляют.
При этом Крым на сайте польского издания обозначен тем же цветом, что и территория России.
Напомним, в белорусском Могилеве в продаже появились глобусы, на которых аннексированный Крым обозначен как территория РФ.
Ранее сообщалось о том, что на немецком телевидении показали карту с российским Крымом.