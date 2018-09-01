Около 50% автобусных перевозок в Украине осуществляется нелегально - Омелян

Омелян выразил надежду, что в ближайшее время прозрачность перевозок увеличится / УНИАН

В Украине около 50% автобусных перевозок осуществляются без каких-либо разрешительных документов, нелегально. Проблема уже имеет достаточно широкий размах, чтобы стать очень тревожащей.

"Сейчас концентрируем свое внимание на ликвидации "черных перевозчиков". Это касается не только российского направления, но и всей Украины. По нашим оценкам, минимум 50% всех автобусных перевозок – в "серой" или "черной" зоне, то есть компании либо перевозчики вообще не имеют никаких документов или прав возить людей, автобусы переоборудованы с грубыми нарушениями безопасности",– 31 августа сказал журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает "Укринформ".

Омелян отметил, что во время его поездки по территории Донецкой и Луганской областей были неоднократно зафиксированы многочисленные факты работы на маршрутах "черных" перевозчиков. Более того, многих из них покрывают "откровенно криминальные структуры".

Читайте такжеВ Украине ужесточат правила пассажирских перевозок"Безусловно, это будет иметь соответствующую реакцию со стороны Министерства инфраструктуры совместно с правоохранительными органами, Государственной службой безопасности на транспорте", - сказал Омелян.

Министр добавил, что надеется на увеличение прозрачности в этой сфере благодаря внедрению электронного кабинета перевозчика.

Ранее сообщалось, что государство намерено усилить контроль за рынком пассажирских перевозок на фоне двух кровавых ДТП, произошедших 20 июля в Украине. В частности, планируется принудительно изымать из собственности компаний старые и непригодные для перевозки людей автобусы.