Около 50% автобусных перевозок в Украине осуществляется нелегально - Омелян

1 сентября 2018, 23:50

Очень часто "черных" перевозчиков "крышуют" криминальные структуры.

Омелян выразил надежду, что в ближайшее время прозрачность перевозок увеличится
Омелян выразил надежду, что в ближайшее время прозрачность перевозок увеличится / УНИАН

В Украине около 50% автобусных перевозок осуществляются без каких-либо разрешительных документов, нелегально. Проблема уже имеет достаточно широкий размах, чтобы стать очень тревожащей.

"Сейчас концентрируем свое внимание на ликвидации "черных перевозчиков". Это касается не только российского направления, но и всей Украины. По нашим оценкам, минимум 50% всех автобусных перевозок – в "серой" или "черной" зоне, то есть компании либо перевозчики вообще не имеют никаких документов или прав возить людей, автобусы переоборудованы с грубыми нарушениями безопасности",– 31 августа сказал журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает "Укринформ".

Омелян отметил, что во время его поездки по территории Донецкой и Луганской областей были неоднократно зафиксированы многочисленные факты работы на маршрутах "черных" перевозчиков. Более того, многих из них покрывают "откровенно криминальные структуры".

Читайте такжеВ Украине ужесточат правила пассажирских перевозок"Безусловно, это будет иметь соответствующую реакцию со стороны Министерства инфраструктуры совместно с правоохранительными органами, Государственной службой безопасности на транспорте", - сказал Омелян.

Министр добавил, что надеется на увеличение прозрачности в этой сфере благодаря внедрению электронного кабинета перевозчика.

Ранее сообщалось, что государство намерено усилить контроль за рынком пассажирских перевозок на фоне двух кровавых ДТП, произошедших 20 июля в Украине. В частности, планируется принудительно изымать из собственности компаний старые и непригодные для перевозки людей автобусы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина криминал пасажирские перевозки Владимир Омелян нелегальные перевозки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:18
"Сисястые звездочки": необычный наряд Насти Каменских вызвал жаркую реакцию подписчиков
00:47
Порошенко и Волкер обсудили процесс деоккупации Донбасса
00:18
В США умерла звезда популярных сериалов "Санта-Барбара" и "Главный госпиталь"
01 сентября, суббота
23:50
Около 50% автобусных перевозок в Украине осуществляется нелегально - Омелян
22:59
"Логичный конец": эксперт рассказал, что означает убийство Захарченко в Донецке Видео
22:29
В Польше извинились перед Украиной за карту с российским Крымом
21:53
Из схваченных террористами донетчан выбивают показания - Лисянский
21:48
Последствия убийства Захарченко: в Донецке задержаны десятки людей, есть пропавшие без вести Видео
21:44
Яценюк назвал смерть Маккейна большой потерей для Украины
21:40
"Наказание нашло преступника": в Украине закроют все уголовные дела против Захарченко
21:20
"Волна мирового кризиса": эксперт посоветовал украинцам беречь кэш Видео
20:44
На похоронах Ареты Франклин Билл Клинтон засмотрелся на фигуру Арианы Гранде Видео
20:29
"Самая горячая Минни всех времен": американская модель позировала в образе диснеевского персонажа Фото Видео
19:56
В Украине проигнорировали решение суда и отключили аналоговое телевещание
19:36
В оккупированных террористами "ДНР" городах понаставили "поминальных мемориалов" Захарченко
19:16
"Оля, ты пиписька": Полякова покрасовалась в соблазнительной позе в кабриолете Видео
19:05
Взорванный "Сепар": как выглядит место уничтожения Захарченко Фото
18:55
Яценюк обсудил с Волкером вопросы защиты Украины от агрессии России
18:38
В Вашингтоне проходит мемориальная служба в честь Маккейна - трансляция Видео
18:30
Эксперт рассказал, почему у украинцев хронически возникают проблемы с пенсиями
18:21
В Крыму голодающего политзаключенного Балуха хотят отправить "на яму" — замглавы Меджлиса Видео
18:20
Глава СБУ пообещал следить за контентом каналов Портнова
17:56
"Выросли перья": Наталья Могилевская покрасовалась в ярком наряде Видео
17:55
"Убили те же, кто Гиви и Моторолу": советник Захарченко рассказал подробности его уничтожения
17:49
Глава СБУ рассказал, какой срок "впаяли" организатору "убийства" Аркадия Бабченко
17:34
"Наблюдал за козерогами и пил чай салям-балям". На росТВ россыпались в похвалах отдыху Путина на Енисее Видео
17:31
В Киеве откроется первая в Украине энергоэффективная школа с системой "умный дом", - Кличко
17:28
В СБУ назвали версии убийства Захарченко Видео
17:25
Скончался украинский диссидент Юрий Бадзё
17:03
Синоптики предупредили, когда в Киеве ожидается +31 Видео
17:01
СМИ рассказали о дальнейшей судьбе Вернидуба во главе "Зари"
16:33
Эксперт сказал, какие санкции способны остановить Россию Видео
16:16
София Ротару Видео
16:13
Будут наступать. Террористы "ДНР" опасаются массированной атаки украинской армии
15:42
Захарченко до уничтожения в кафе поминал Кобзона — СМИ Видео
15:41
Здание польского Института нацпамяти "украсили" лозунгами в поддержку главы Украинского общества
15:15
"Летнее тепло, перепады температур". Синоптик рассказала о погоде в Украине в сентябре Видео
15:13
Убийство Захарченко. На похороны главаря "ДНР" боевики "пригонят" бюджетников
14:51
Эксперт спрогнозировал, что будет с гривной Видео
14:50
Аромат "Новичка". Патриарх Варфоломей отказался на встрече с главой РПЦ пить из бокала: опубликовано видео Видео
14:33
Ликвидация Захарченко: Лавров заявил о невозможности проведения переговоров в "нормандском формате" Видео
14:32
Группу "Скай" ограбили в Одессе: музыканты объявили вознаграждение за возврат инструментов Видео
14:20
В Киеве мотоцикл разорвал женщину, опубликовано видео 18+ Видео
14:14
Спасайся кто может: после ликвидации Захарченко главарь "ЛНР" подался в бега Видео
14:05
Ликвидация Захарченко: почему это плохо для Украины мнение
14:02
"Дерипаска поможет". Настя Рыбка рассказала, как надеется выбраться из тюрьмы в Таиланде
14:00
Новый главарь "ДНР" назвал дату похорон Захарченко Видео
13:57
Волкер заявил о готовности США расширить поставки вооружений Украине
13:44
"Нож — в сердце". В Киеве в переходе нашли убитым мужчину Фото
13:34
"Не усики, а пропуск в трусики": Зеленский поразил сеть новым имиджем
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять