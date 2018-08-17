В Украине ужесточат правила пассажирских перевозок

17 августа 2018, 22:24

В основном, ужесточать будут новыми запретами.

Мининфраструктуры выполняет обещание
Мининфраструктуры выполняет обещание "прижать" рынок перевозок / УНИАН

После ряда кровавых ДТП с участием маршруток Министерство инфраструктуры представило проект изменений, которые должны будут обеспечить большую безопасность пассажирских перевозок в Украине.

"Предусматриваются следующие изменения: с 1 января 2019 запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более 9 (с местом для водителя включительно), не оборудованных тахографами", - рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга 17 августа, сообщает "Укринформ".

Читайте такжеПочему маршрутки таранят фуры: дальнобойщики высказали свою версиюОднако, по словам Омеляна, исключением из этого правила будут транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров на маршрутах, протяженность которых не превышает 50 км и с максимально разрешенной скоростью 40 км/ч.

(Тахограф  - спецустройство, которое устанавливается на борту транспортных средств; регистрирует скорость, режим работы и отдыха водителя и др. - ред.).

Также с 1 января 2021 предлагается запретить использование транспортных средств, не оборудованных ремнями безопасности, для перевозки пассажиров, за исключением транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на городских маршрутах.

Ранее сообщалось, что государство намерено усилить контроль за рынком пассажирских перевозок на фоне двух кровавых ДТП, произошедших 20 июля в Украине. В частности, планируется принудительно изымать из собственности компаний старые и непригодные для перевозки людей автобусы.

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маршрутка запрет автобусы Мининфраструктуры пассажирские перевозки Владимир Омелян
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