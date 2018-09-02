"Не царское это дело – решать проблемы холопов": эксперт рассказал, кто заплатит за восстановление Донбасса

Кто заплатит за восстановление Донбасса / 1zoom.ru

Донбасс должны восстанавливать жители Донбасса.

Такое мнение высказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман во время чата в "Главреде".

"Кто породил проблему, тот и должен решать ее. Вы наверняка знаете, что каждый народ достоин своего правителя. Поэтому ситуация на Донбассе, который в свое время выбрал президентом Януковича, к сожалению, является отражением народа этого региона Украины. Они ждут царя и что кто-то решит их проблемы. Но не царское это дело – решать проблемы холопов", – заявил Найман.

По его словам, в лучшем случае жители Донбасса имеют права потребовать от России возмещения нанесенного ею ущерба.

"А это миллиарды, если не десятки миллиардов долларов. Но нужно понимать, что нет правового механизма получить такое возмещение. Поэтому основная тяжесть по восстановлению Донбасса ляжет на его жителей", – еще раз повторил он.

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"Поэтому не надейтесь получить от России быстро деньги. И не надейтесь, что Запад нам сильно в этом поможет. Крым и Донбасс – это в первую очередь проблема Украины, и решать ее нужно нам", – подчеркнул экономист.

При этом, по его оценкам, властям России содержание Крыма и квазиреспублик "ЛНР/ДНР" обходится ежегодно в 2-3 миллиарда долларов. "Для России это незначительная цифра", – отметил Найман.

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