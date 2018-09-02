Политолог: место Порошенко на похоронах Маккейна - это послание Путину и Трампу

Маккейн все распланировал заранее / Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн готовил свою похоронную церемонию задолго до своей смерти 26 августа 2018 года. Поэтому там ничего не является случайным - в том числе места, которые заняли гости, ведь их распорядок был заранее утвержден Маккейном, уверяет политолог и журналист, экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.

В частности, она написала, что так как Джон Маккейн обдумывал каждую деталь церемонии, он не случайно поставил украинского президента Петра Порошенко рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается вместе с нашими друзьями и союзниками", - отметила Пауэр в своем Twitter.

/ Саманта Пауэр/Твиттер

Напомним, Джон Маккейн боролся с раком мозга, политик умер 25 августа на 82-м году жизни. Западные СМИ писали, что во время похорон гроб с телом сенатора понесет российский журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза, известный антипутинской риторикой.