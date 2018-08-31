Полетит рейсовым самолетом. Порошенко в США попрощается с "большим другом Украины" Маккейном

Петр Порошенко рейсовым самолетом отправится в США на прощание с Джоном Маккейном / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко на рейсовом самолете полетит в столицу США Вашингтон, он примет участие в церемонии прощания с умершим американским сенатором-республиканцем, "большим другом Украины" Джоном Маккейном.

Глава государства посетит Штаты 31 августа — 1 сентября с частным визитом, говорится на сайте украинского лидера.

"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последнюю дань почтения выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует…", — отметил Порошенко.

Напомним, Джон Маккейн боролся с раком мозга, политик умер 25 августа на 82-м году жизни. Западные СМИ писали, что во время похорон гроб с телом сенатора понесет российский журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза, известный антипутинской риторикой.