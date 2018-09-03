Бывший СБУшник рассказал о планировании ликвидации Захарченко

Главарь "ДНР" Александр Захарченко / asn.in.ua

Убить главаря "ДНР" Александра Захарченко могли приближенные к нему люди.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире NewsOne.

"Вот как можно при такой охране, режиме, который создала Российская Федерация для Захарченко, как можно было подложить бомбу в его автомобиль. Это только личное окружение. Да такие операции планируются где-то за полгода, год. Это же надо агентурно туда внедриться, подложить бомбу, чтобы тот этого не видел и выйти", - сказал Стариков.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.