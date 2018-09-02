В Сети появилось видео высшего пилотажа украинских ВВС на авиашоу в Чехии

Су-27 ВС ВСУ завоевал восхищение всех зрителей / Скриншот видео с youtube.com

Украинские пилоты боевого истребителя Су-27 и военного транспортника Ил-76 вызвали неимоверное восхищение своим мастерством на международном авиационном фестивале Czech International Air Fest-2018.

Фигуры высшего пилотажа в исполнении украинского истребителя признаны одними из лучших и наиболее профессиональных на шоу, сообщается на сайте мероприятия.

Всего в мероприятии приняли участие около 40 военных и гражданских самолетов и вертолетов, включая исторические экземпляры из Чехии, Украины, Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии, Польши, Словении и Сербии.

Читайте такжеАвиация ВСУ выступит на международном авиашоу в ПольшеСравняться с выступлением украинцев смогли немногие - зрителям также запомнилось акробатическое выступление пилотажной группы Baltic Bees из Латвии с самолетами L-39 С Albatros.

Пилотирует Су-27 заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ полковник Александр Оксанченко.

Ранее Генштаб Вооруженных Сил Украины выложил в Интернет видео, на котором засняты тренировочные полеты боевых самолетов ВВС нашей страны. Посмотреть ролик можно здесь.