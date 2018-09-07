В разведке раскрыли, зачем Россия задумалась о возвращении на Донбасс Гиркина

Россия рассматривает возвращение на Донбасс Игоря Гиркина, сообщил Вадим Скибицкий / Reuters

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Москве рассматривают вопрос возвращения на Донбасс сбежавшего в Россию бывшего "министр обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

В РФ задумались о возможной отправке экс-лидера боевиков на восток нашей страны для того, чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки", рассказал представитель ГУР в эфире "5 канала".

"… ликвидация Захарченко... — это происшествие, которое прогнозировали, поскольку все одиозные лидеры так называемых "ЛНР", "ДНР"… сейчас просто уничтожены — те, которые непосредственно брали активное участие в событиях 2014 года и те, которые могут стать свидетелями в международных судах насчет агрессии Российской Федерации против нашего государства", — отметил собеседник.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.