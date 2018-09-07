В разведке раскрыли, зачем Россия задумалась о возвращении на Донбасс Гиркина

7 сентября 2018, 11:25

Ликвидацию Захарченко прогнозировали, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны.

Вадим Скибицкий сообщил, что Россия рассматривает возвращение на Донбасс сбежавшего Игоря Гиркина
Россия рассматривает возвращение на Донбасс Игоря Гиркина, сообщил Вадим Скибицкий / Reuters

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Москве рассматривают вопрос возвращения на Донбасс сбежавшего в Россию бывшего "министр обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

В РФ задумались о возможной отправке экс-лидера боевиков на восток нашей страны для того, чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки", рассказал представитель ГУР в эфире "5 канала".

"… ликвидация Захарченко... — это происшествие, которое прогнозировали, поскольку все одиозные лидеры так называемых "ЛНР", "ДНР"… сейчас просто уничтожены — те, которые непосредственно брали активное участие в событиях 2014 года и те, которые могут стать свидетелями в международных судах насчет агрессии Российской Федерации против нашего государства", — отметил собеседник.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.   

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
Донбасс ДНР ЛНР разведка Александр Захарченко Игорь Гиркин Вадим Скибицкий
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