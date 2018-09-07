В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и шквалы

В южных и восточных регионах Украины местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
В пятницу, 7 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение, при этом ожидается резкое ухудшение погоды.
"В Украине, кроме северо-восточной части, грозы; на юге страны в отдельных районах град; в Винницкой, Одесской, Николаевской областях местами сильные дожди; в южной и восточной части местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - рассказали в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье, 8-9 сентября, днем температура воздуха не превысит +23 градуса.