В Донецке возле кафе "Сепар" установили памятник Захарченко: опубликовано фото

8 сентября 2018, 21:34

Мемориал представляет собой камень с именами погибших.

Александр Захарченко
Александр Захарченко / nahnews.org

На месте гибели главаря самопровозглашенной "ДНР" Александре Захарченко и его телохранителя Вячеслава Доценко у кафе "Сепар" в Донецке уствновили мемориал.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Мемориал представляет собой камень с именами погибших. Telegram-канал WarGonzo опубликовал фото памятника.

t.me/wargonzo

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
Донецк Александр Захарченко
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