В Донецке возле кафе "Сепар" установили памятник Захарченко: опубликовано фото

Мемориал представляет собой камень с именами погибших.
На месте гибели главаря самопровозглашенной "ДНР" Александре Захарченко и его телохранителя Вячеслава Доценко у кафе "Сепар" в Донецке уствновили мемориал.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Мемориал представляет собой камень с именами погибших. Telegram-канал WarGonzo опубликовал фото памятника.
Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.
Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.