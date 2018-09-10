Группа украинцев устроила бучу на КПП на границе с Россией

Госпогранслужба

На пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на границе с Россией произошел инцидент с участием группы украинцев и неизвестных, - они попытались заблокировать КПП.

Как сообщила пресс-служба ГПС, сначала группа граждан Украины на авто с польской регистрацией попыталась заблокировать КПП. Украинцы прошли погранконтроль, после чего решили вернуться. Их задержали за нарушение погранрежима.

Позже к КПП прибыли несколько десятков человек, которые потребовали встретиться с задержанными.

"Они попытались попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников, говорится в сообщении... Во время такой провокационной акции осуществлялась несанкционированная видеосъемка с целью дискредитации пограничников", - сообщили в Госпогранслужбе.

Часть неизвестных покинули КПП, часть задержали правоохранители.

Накануне президент Петр Порошенко призвал молодежь возвращаться в Украину после обучения за рубежом, отметив, что сам гордится своим украинским образованием.