Семья Порошенко / 1+1 (скриншот из видео)

Президент Петр Порошенко призвал молодежь возвращаться в Украину после обучения за рубежом, отметив, что сам гордится своим украинским образованием.

"Если поехал за границу - ничего страшного в этом нет. Хочет кто-то учиться за границей, там сейчас в отдельных странах цены на обучение ниже, чем на коммерческих направлениях в Украине. Но обязательно вернитесь в страну", - заявил Порошенко в ходе встречи со студентами в Виннице, передает РИА Новости.

Президент отметил, что получил отличное образование еще в советское время.

"Образование, которое я получил, на факультете международных отношений и международного права, не хуже, чем в лучших университетах", - сказал он.

При этом дочери Порошенко Евгения и Александра в этом году поступили в британские University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика" соответственно. Среднее образование дочери главы государства, как и его младший сын Михаил, также получили в Великобритании - в Сoncord College.

