СМИ рассказали подробности об элитном образовании детей Порошенко

Семья Порошенко / Скриншот/видео 1+1

Стоимость обучения дочери президента Украины Петра Порошенко Евгении в University of the Arts in London (Великобритания) по специальности анимация составит 16 тысяч фунтов за курс, а проживание в общежитии - 10 тысяч фунтов.

Ее сестра Александра будет изучать экономику в University College London (Великобритания), где курс обучения стоит 20 тысяч фунтов, говорится в материале проекта "Гроші".

Отмечается, что сын президента Михаил уже в выпускном классе Concord College, где год обучения стоит 1,3 млн грн.

При этом в сумме затраты Порошенко на оплату обучения своих детей составляют 3,8 млн гривень в год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочери Порошенко не поступили ни в один вуз в Украине.