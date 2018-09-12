От Мариуполя до Одессы: в Atlantic Council смоделировали атаку России в Азовском море

Военные маневры "Восток-2018" / riafan.ru

У Москвы есть возможность начать морскую десантную операцию на побережье Украины, чтобы изолировать Мариуполь и все южное побережье до Одессы. Похожий опыт Россия приобрела в результате аннексии Крыма.

Такое мнение выразил старший научный сотрудник Atlantic Council Стивен Бланк в своей статье "Забудьте о "Джавелинах". Что Украине нужно, это привлечь внимание Путина", перевод которой публикует "Новое время".

"Как будет выглядеть атака? За морской десантной операцией могут последовать массированные корабельные удары по наземным целям. Другой вариант: задействование воздушно-десантных войск РФ отдельно или совместно с десантной операцией или действиями ВМС, которые будут вести огонь с кораблей по суше. То, что все воздушные силы Москвы участвуют в операции "Восток-2018" на Дальнем Востоке, может говорить о том, что Кремль планирует использовать эти силы для будущего десанта, например, в качестве первой фазы комбинированной атаки на Черноморское побережье Украины", - предполагает Бланк.

По словам эксперта, российская блокада Азовского моря распространится на все побережье Украины, в том числе и на Одессу. Также она может быть нацелена на захват энергетических месторождений, которые все еще остаются под контролем Украины в Черном море.

"Чтобы помочь Украине сейчас, ей необходимо предоставить оружие... Какой самый быстрый способ передать Украине оружие, чтобы предотвратить наступление РФ с моря? Отправить противокорабельные крылатые ракеты США AGP-AGM-84 Harpoon Block II ("Гарпун"), AGM-158C LRASM A и норвежские Naval Strike Missile. Но Украине также понадобится пригодная стартовая платформа и система наведения, в частности, радар", - подытожил эксперт.

Ранее Минобороны России опубликовало видео начала крупнейших в современной истории страны военных учений "Восток-2018", стартовавших на Дальнем Востоке во вторник, 11 сентября.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в стране за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц военной техники.