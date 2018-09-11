Сестра Сенцова рассказала о его завещании

Олег Сенцов завещал фильмы и сценарии подруге из Крыма, сообщила его сестра / Фото: Reuters

Двоюродная сестра незаконно осужденного в Российской Федерации и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он завещал свои фильмы и сценарии подруге и коллеге из Крыма.

Украинец написал в завещании, что гонорары и различные выплаты должны достаться его детям — Алине и Владиславу, рассказала родственница в эфире "Радио НВ".

"Он написал в завещании, что в случае его смерти хочет, чтобы она (подруга — Ред.) занималась его фильмами, сценарии которых он написал в тюрьме, и сценариями тех (фильмов — Ред.), которые он написал на воле, но не сумел еще их реализовать. Он написал, что в случае, если она откажется, чтобы она сама решала, кому передать эти авторские права", — отметила собеседница.

Ранее Наталья Каплан сообщила, что состояние нашего соотечественника значительно ухудшилось, он написал завещание. Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.