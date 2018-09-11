"Температурный комфорт": синоптик рассказала о возвращении бабьего лета

Синоптик прогнозирует солнечную погоду / molbuk.ua

В среду, 12 сентября, в Украине прогнозируется комфортная погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине свежие и красивые ночь, утро и вечер: + 12 + 18 градусов. С периодическими туманами и дымкой. Завтра днем ожидается температурный комфорт + 23 + 26 градусов, на востоке до + 25 + 28 градусов", - написала синоптик в Facebook.

Диденко отметила, что циклон, который принес дождливую погоду, завтра будет вытеснен антициклоном с запада Европы.

"Поэтому в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Разве что на крайнем юге еще задержатся облака и в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму возможен небольшой дождь.

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В Киеве сегодня, ближе к вечеру, еще может себя проявить дождливый циклон, а вот среда будет с солнцем и комфортной температурой воздуха, днем ожидается +24, +25 градусов", - подчеркнула она.

По ее прогнозу, в четверг также ожидается сухая погода, а с 14 сентября в Украину придет атмосферный фронт, который принесет на Запад и Север страны периодические дожди.

Напомним, ранее синоптики уточнили погоду в Украине на ближайшие дни.