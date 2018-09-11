В России подсчитали проживающих в стране украинцев

УНИАН

На сегодняшний день на на территории России пребывает около 2 млн граждан Украины.

Об этом сообщила начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова, сообщает "Интерфакс".

"На сегодняшний день на территории РФ их (украинцев. - Прим.) находится порядка 2 млн... За 2014-2017 годы и за первое полугодие 2018 года гражданство РФ получили более 312 тысяч украинцев", - сказала Кириллова.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ежегодно Украину покидает около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжает каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.