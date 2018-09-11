$ 20 тысяч от СБУ и сеть ботов: Бабченко рассказал про самые абсурдные фейки после взлома его аккаунтов

11 сентября 2018, 20:05

Бабченко ядовито прокомментировал фейки некоей группы "Киберберкут".

Бабченко с интересом прочитал эти фейки
Бабченко с интересом прочитал эти фейки / Скриншот видео с youtube.com

В запрещенной в Украине социальной сети ВКонтакте "слили" якобы переписку со взломанной почты Аркадия Бабченко с Службой безопасности Украины, в которой журналист якобы выражает свое согласие на участие в спецоперации в обмен на 20 тысяч долларов.

"На "Мейл.ру". С СБУ. Переписуюсь. Из киева в Киев. Так. Это просто впрелестно", - прокомментировал абсурдность ситуации сам Бабченко в Facebook.

Журналист также обратился к "находчивым авторам" опубликованных фейков.

"Кстати, придурки, вы бы за три месяца выучили что ли уже. Я не за молоком ходил. За водой. Идиоты", - имея в виду ошибки в переписке.

Далее Бабченко приводит пост тех, кто взял на себя ответственность за взлом его почты и разоблачение "заговора" с СБУ.

В ней "КиберБеркут" утверждает, что добытая ими переписка свидетельствует, что инсценировка убийства Бабченко была спланирована, чтобы обвинить ФСБ и Россию в глазах мирового сообщества. Для самого Бабченко спецоперация была неожиданностью, он всячески сопротивлялся, но потом согласился принять участие за по меньшей мере 20 тысяч долларов. Кроме этого, журналист якобы возглавляет агентурную сеть ботов "Ольга". 

Ранее известный журналист Аркадий Бабченко заявил, что его аккаунты в социальных сетях и медийныйх платформах были взломаны неизвестными злоумышленниками и попросил не верить тому, что публикуют от его имени.

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Россия аккаунт переписка взлом взломали фейки Аркадий Бабченко
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