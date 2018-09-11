В Раде придумали, как с помощью НАТО "симметрично ответить" на действия России в Азовском море

Корабли. Иллюстративное фото / Корреспондент.net

Власти Украины могут в ближайшее время обратиться к странам, входящим в блок НАТО ("Североатлантический альянс"), чтобы те задерживали российские суда в Босфорском проливе.

С таким заявлением выступила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире "Пятого канала".

Как считает нардеп, так Украина сможет показать властям РФ, на какой адекватный ответ на действия российских пограничников в Азовском море им стоить надеяться.

"Надо думать экономически — что делать, если эта блокада будет продолжаться? Возможно, просить страны-члены НАТО, чтобы они так же проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море. А почему бы не задерживать их на 10, 20, 30 дней или на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?," — подытожила Гопко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина прокомментировали переброску Украиной бронекатеров в Азовское море.