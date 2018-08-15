Тука рассказал, какие инструменты есть у Украины для разблокирования Азовского моря

Георгий Тука

Украина может обратиться в Совбез ООН или в НАТО с просьбой предоставить морской конвой для сопровождения судов в Азовском море, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая - это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море… Прогнозировать, что именно вооруженные силы НАТО будут нам в этом помогать я бы не стал", - заявил Тука в эфире канала «112 Украина».

Ранее с Госдепе США выступили в поддержку суверенитета Украины и подчеркнули, что недавние действия РФ в акватории Азовского моря − попытка дестабилизации украинского государства.

Как известно, в Украине готовятся перехватывать корабли РФ в Азовском море.