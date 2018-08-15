В Госдепе США рассказали, как РФ пытается дестабилизировать Украину через Азовское море

Госдеп США / Reuters

В Госдепе США выступили в поддержку суверенитета Украины и подчеркнули, что недавние действия РФ в акватории Азовского моря − попытка дестабилизации украинского государства.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "Голос Америки". «Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток РФ дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море», – заявили американские дипломаты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украине готовиться перехватывать корабли РФ в Азовском море. Кроме того, эксперт объяснил важность азовской акватории для России.