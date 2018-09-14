Православный Новый год: история праздника, традиции и приметы

Православные отмечают церковный Новый год / УНИАН

Православная церковь 14 сентября отмечает церковный Новый год, который еще называют индикт.

Что такое индикт

С 1 сентября (по старому стилю) начинался налоговый год в Византийской империи, который назывался индикт (с латинского indictio - назначать цену, оценивать). По этой причине церковный год также начинался с этой даты, а позже слово "индикт" стало синонимом слова "год".

По другой версии также 1 сентября император Константин Великий в 312 году одержал победу над римским правителем Максентием, что открыла дорогу к подписанию так называемого Миланского эдикта - документа, который уравнял в правах христиан и язычников, узаконив Православную церковь. В память об этом событии и было решено начинать Новый год с 1 сентября.

По словам историков, индикт – это порядковый номер года внутри регулярно повторяющегося пятнадцатилетнего промежутка времени (так называемого "индиктио́на"), от одной инди́кции (переписи) к другой. Сами индиктионные циклы не нумеруются, но используются для соотнесения с другой системой датирования.

История праздника

Отметим, что традиция его празднования, основана еще во времена Византии, и сегодня объединяет христиан по всему миру.

Еще с 1492 году этот праздник стали отмечать на Руси, а уже в 1700 году император Петр I принял решение о праздновании Нового года 1 января, причем в церковном календаре сохранилась и дата праздника 1 сентября, который по новому стилю отмечается 14 сентября.

Традиции и приметы

По традиции новолетие отмечали Божественной литургией, а также особым молебнем.

Верующие благодарили Бога за прожитый год, кроме того, призывали в молитвах божью благодать на грядущий год, исповедовались и причащались.

В этот день было принято дела добро: помогать нищим, больным, посещать места заключения и больницы, творить милосердие.

При этом православные вспоминают все этапы Нового Завета, верующие посещают храмы и причащаются.

Кроме того, 14 сентября необходимо попросить прощения у всех, кого обидели в течение церковного года, а близким нужно преподнести в дар вещи, связанны с церковью.

Для того, чтобы сохранить благодать на будущий год в этот день нельзя ругаться, сквернословить, а также обижать ближних.

Напомним, ранее Константинополь заявил о начале создания независимой церкви в Украине.