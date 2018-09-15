Гройсман назвал условие прекращения войны на Донбассе

Гройсман считает, что Украина в борьбе с агрессором делает все возможное / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе панельной дискуссии на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил, что военный конфликт на востоке Украины – это территория ответственности мировых держав, которые не могут проявить стойкость в противостоянии с агрессором.

"Чего мне не хватает, чтобы был мир? Мне не хватает в том числе твердого лидерства мировых держав. Агрессор будет идти дальше до тех пор. Пока ему будут позволять это делать. Проявление этой агрессии будет настолько разнообразным, что с последствиями с каждым годом для всех стран демократического мира бороться будет все труднее. И это надо понимать", - цитирует его УНН.

По словам главы правительства, односторонне решить данный военный конфликт под силу лишь в кабинетах Кремля, а Украина, в свою очередь, достойно противостоит оккупантам.

"Но для того, чтобы приблизить мир, усилий только Украины на сегодня недостаточно. А завершить войну могут в едином кабинете в мире. Он находится в Москве. Для этого нужно только одно решение - стоп. Но мы должны его приближать, с одной стороны "соединяя дипломатические усилия, наращивая обороноспособность страны, через решительную, смелую поддержку мира о предоставлении Украине нелетального оружия, проводя структурные реформы в стране", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман допустил оговорку в сообщении в Twitter, пообещав "снизить рост реальных доходов".