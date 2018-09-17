Журналист объяснил, что делать Украине с подачей воды в аннексированный Крым

Украине нельзя возобновлять подачу воды в Крым, пока полуостров оккупирован Россией.

Такое мнение высказал замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев в интервью "Апострофу".

"(Чтобы) повысить безопасность Армянска и прилегающих районов Херсонской области, то это надо делать закрытием этого завода ("Титан". - Прим.), а не поставкой (воды). Этот завод надо закрывать путем прекращения поставок ильменита с фирташского завода в Житомирской области, который идет из Одессы в турецкий порт Самсун, а оттуда уже доставляется в Новороссийск, где перегружается на другие корабли, которые уже идут в Крым. Эту схему надо прекращать. Ильменит является стратегическим сырьем двойного назначения, подпадающий под все санкции. Поэтому по закону эту схему нужно прекращать, а всех, кто в ней участвует - привлекать к ответственности", - считает Муждабаев.

По его словам, СБУ должна расследовать эти схемы, запретить поставки и "наказать виновных за нарушение санкционного режима, который весь цивилизованный мир ввел против оккупированной территории".

"Все разговоры о подаче воды - это все спекуляции, рассчитанные исключительно для ублажения интересов Кремля в Украине. Они работают на Кремль, а ключевые слова "мир, компромисс, вода для Крыма" - это показатели их коллаборационизма", - заключил Муждабаев.

Накануне представитель президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин заявил, что власти страны не допустят возобновления поставок воды в аннексированный Крым "любой ценой".