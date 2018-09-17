"Рыжий налет, пытаются цвести сады". Блогер рассказал о ситуации в "городе-катастрофе" Армянске

В Армянске пытаются цвести сады, а вещи продолжают покрываться рыжим налетом / twitter.com/krimrt

В захваченном Российской Федерации Крыму — в Армянске, пострадавшем от выбросов химических веществ, снова пытаются цвести сады.

В "городе-катастрофе" вещи продолжают покрываться рыжим налетом, написала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Продам авто. Уникальный, неповторимый дизайн! Кислотный бархат! Самовывоз из Армянска!", — иронично подписала активистка снимок поврежденной химией машины.

В Армянске пытаются цвести сады, а вещи продолжают покрываться рыжим налетом / twitter.com/krimrt

В Армянске пытаются цвести сады, а вещи продолжают покрываться рыжим налетом / Скриншот с twitter.com/krimrt

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавения металлических деталей, а также на непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.

После этого блоге "КРЫМский бандеровец" сообщил, что Армянск и его окрестности накрыла новая волна кислоты. В городе и в расположенных рядом селах местные "чиновники" объявили режим чрезвычайной ситуации. Нардеп Дмитрий Тымчук писал, что в Армянске оккупационные власти устроили настоящую химическую атаку.