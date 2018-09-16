Новые выбросы в Крыму: стало известно, чем травят местных жителей

16 сентября 2018, 15:02

Новый выброс химических веществ на заводе "Крымский Титан" произошел из-за неумелых действий местных сотрудников экстренных служб.

Армянск
В Армянске произошла повторная "химатака" / ИС

В Армянске (аннексированный Крым) местные жители страдают от выбросов хлора, сообщил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его данным, новый выброс химических веществ на заводе "Крымский Титан" произошел из-за неумелых действий местных сотрудников экстренных служб.

"Оккупационные власти дали команду засыпать "чем угодно" кислотные отстойники, чтобы исключить разлет токсичной пыли. Выполняя команду, местные умельцы, среди прочего, использовали для засыпки хлорную известь. Которая вступила в реакцию с веществами из отстойника, что привело к выделению хлора", - рассказал он в Facebook.

При этом в Крыму решили выдвинуть версию о том, что причиной ухудшения экологической обстановки мог стать "выброс химвещества с территории Украины".

"Тот факт, что в прилегающих районах Херсонской области нет ни одного объекта, способного представлять хоть малейшую химическую угрозу, игнорируется", - отметил эксперт.

Напомним, в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.

Позднее стало известно о том, что в Армянске объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Позже стало известно о новых химических выбросах в Армянске.

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Новость в спецтеме:Экологическая катастрофа в Армянске
Крым хлор Армянск Дмитрий Тымчук
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