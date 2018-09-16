Оккупанты пытаются обвинить в повторном выбросе химвеществ Украину - Тымчук

Север Крыма подвергся новому загрязнению, и РФ пытается свалить вину за это на Украину / @KrimRt

Народный депутат и коррдинатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук заявил, что Россия пытается обвинить в новом выбросе химических веществ около Армянска Украину.

"Российские пропагандисты начали разгонять информацию, что 13 сентября в районе Армянска "вдруг" произошел "повторный выброс химических веществ", вследствие чего в самом городе и прилегающих районах введен режим чрезвычайного положения. Прямо сейчас судорожно генерируются версии, что же стало причиной "повторного выброса", поскольку завод "Крымский титан" приостановил работу (о чём заявляют сами оккупанты), а никаких природных катаклизмов не наблюдалось", - пишет Тымчук в своем Facebook.

"В данный момент рашисты на полном серьёзе начинают продвигать версию, что причиной ухудшения экологической обстановки мог стать "выброс химвещества с территории Украины". Тот факт, что в прилегающих районах Херсонской области нет ни одного объекта, способного представлять хоть малейшую химическую угрозу, игнорируется...", - сообщает он.

Тымчук добавил, что российская пропаганда занялась своим любимым делом - враньем.

"Людей подводят к мысли, что Украина специально что-то распылила. И многие поверят, как верят в "американские излучатели", для защиты от которых нужны шапочки из фольги", - отметил он.

Впрочем, продолжает Тымчук, на самом деле причина новой химической атаки на население Армянска в другом - это "головотяпство местных".

Читайте такжеВ Армянске объявлен режим чрезвычайной ситуации"А именно - оккупационные власти дали команду засыпать "чем угодно" кислотные отстойники, чтобы исключить разлет токсичной пыли. Выполняя команду, местные умельцы, среди прочего, использовали для засыпки хлорную известь. Которая вступила в реакцию с веществами из отстойника, что привело к выделению хлора. "Бинго для возжелавших камней с неба", - пишет он.

Напомним, в захваченном Российской Федерации полуострове Крым Армянск и окрестности накрыла новая волна кислоты - на этот раз выбросы хлора.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.