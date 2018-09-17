Полиция нашла офис с Гитлером во время поиска митинговавших у ГПУ: опубликованы фото и видео

В офисе экс-добровольцев нашли портреты Гитлера / Фото: Украинская правда

Сотрудники полиции 17 августа приехали по адресу Предславинская, 17, где, по их данным, скрываются пикетирующие здание Генпрокуратуры активисты.

Как сообщили в пресс-службе полиции, штурмом здание правоохранители брать не планировали, а ждали хозяина, который смог открыть двери.

"Информация о штурме офиса в Киеве не соответствует действительности …", — говорится в сообщении правоохранителей.

Под домом собрались общественные активисты, атошники, представители ОУН, журналисты и несколько народных депутатов.

/ Фото: Украинская правда

/ Фото: Украинская правда

Когда полиция попала в помещение, то выяснилось, что в двух комнатах выбиты двери, вещи разбросаны, однако людей в офисе не было. Внутри были найдены разбросаны паспорта, в том числе один документ гражданина России. На стенах в комнатах была размещена свастика и портрет Гитлера.

Напомним, протесты под зданием силового ведомства начались после того, как в Российскую Федерацию был экстрадирован участник добровольческого батальона Тимур Тумгоев, который находился в розыске Интерпола и обвинялся в террористических актах.