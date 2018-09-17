Протесты из-за экстрадиции Тумгоева: Ответ Луценко и ультиматум праворадикалов

Юрий Луценко / УНИАН

Глава украинской Генпрокуратуры Юрий Луценко дал официальный комментарий по поводу вызвавшей мощные акции протеста ситуации с выдачей в Россию уроженца Ингушетии и бывшего бойца добробата Тимура Тумгоева, обвиняемого в террористических актах.

"Тимур Тумгоев проиграл 8 судов в Украине, ЕСПЧ дважды знакомился со всеми материалами дела и отказал ему в ходатайстве о применении статьи 39, подтвердив таким образом отсутствие оснований считать, что Тумгоев преследуется на политической, этнической или религиозной почве. Обращение Верховного комиссара ООН по правам человека в Украину носит лишь рекомендательный характер (в отличие от статьи 39 ЕСПЧ). Кроме того, за полтора года с момента первого обращения офис ВК ООН не проявлял больше никакой заинтересованности в судьбе Тумгоева", − цитирует генпрокурора его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Кроме того, Луценко заявил о том, что участие в АТО обычно является причиной для отказа России в экстрадиции, однако конкретно в случае Тумгоева никаких доказательств его участия в Антитерристической операции не имеется.

"Митингующие под ГПУ заявляют, что России выдали "участника АТО". Подчеркиваю, что подтверждение участия в АТО является основанием для отказа в выдаче лица в РФ. Об этом лично Луценко отмечал не раз. Пример - кейс Г. Церцвадзе - на следующий день после того как стало известно о его участии в АТО, лицо было освобождено из-под стражи, впоследствии было отказано в его выдаче в РФ. Или уже все забыли?" –подытожил генпрокурор.

Позднее комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергет (позывной "Червень"), объявил ультиматум Генпрокуратуре. "Если не будет уволен Енин на протяжении четырех дней, к концу недели, я, Андрей Червень, командир "Украинской добровольческой армии", вывожу людей на улицу по-серьезному, я вывожу тысячи людей. Я, на самом деле, людей сдерживал", – цитирует его портал "Политнавигатор".

Напомним, что в понедельник, 17 сентября, в Печерском районе столицы Украины близ здания Генеральной прокуратуры протестный митинг праворадикальных-националистических организаций из-за экстрадиции Тумгоева быстро перерос в столкновения с охраной. Позднее сообщалось, что во время протестов пострадала журналистка и съемочная группа телеканала NewsOne.