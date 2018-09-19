Судья Винницкого горсуда пожаловался на угрозы человека Порошенко

Судья Винницкого городского суда Ярослав Иванченко заявил о давлении со стороны сотрудника Администрации президента по делу о коррупции.

Заявление Иванченко обнародовано на сайте Высшего совета правосудия.

По его словам, 12 сентября в перерыве между судебными слушаниями в зал "зашел неизвестный гражданин". Предъявив удостоверение сотрудника Администрации президента, мужчина заявил, что "(в АП) знают об указанном деле, там все согласовано, а обвиняемым по указанному делу следует назначить самое суровое наказание".

Имя визитера и номер дела в заявлении Иванченко скрыты.

Как пишет "Украинская правда", речь может идти о деле в отношении двух чиновников Госаудита в Винницкой области, которые дали взятку начальнику управления внутреннего аудита "за непроведение проверки внутреннего аудита и неотражение нарушений".

Ранее сообщалось, что из Николаевского СИЗО выпустили гражданина РФ Мовлу Тимарова, которого в России обвиняют в торговле наркотиками.