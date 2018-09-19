"Молотоискатель". Пашинский и Матиос устроили перепалку из-за расследования по миномету "Молот"

Расследование взрыва при использование миномета "Молот" спровоцировало скандал / hromadskeradio.org

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны обвиняет Главную военную прокуратуру в отказе предоставить результаты экспертизы в рамках расследования обстоятельств гибели и ранения военнослужащих во время учений на Ровенском военном полигоне, которое произошло 6 августа 2018 года.

"Главная военная прокуратура заблокировала рассмотрение данного вопроса. У меня есть письмо военной прокуратуры западного региона, где она запрещает разглашать результаты экспертизы", — сказал глава комитета Сергей Пашинский на заседании.

Нардепы поддержали решение относительно обращения к генеральному прокурору Юрию Луценко с тем, чтобы он установил причины блокирования расследования, а также вмешался в ситуацию.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ответил на обвинения несколько необычным способом, назвав Пашинского "молотоискателем".

"Ответ короткий. Долго разговаривать нет времени", - написал он в Facebook.

/ Фото: Facebook/Анатолий Матиос

Напомним, после инцидента на Ровенском полигоне, когда взорвавшийся миномет "Молот" убил троих и ранил девятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины, принято решение провести на этом же полигоне специальный следственный эксперимент, в рамках которого военные подорвут еще один миномет.

Затем Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине.