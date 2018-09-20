Скандал в Запорожье: преподаватель вуза "украсил" кабинет советской символикой

В Запорожье преподаватель вывесил советскую символику / Скриншот

В кабинете преподавателя Запорожского национального университета обнаружили запрещенную в Украине советскую символику.

Как рассказал на своей странице в Facebook пользователь Андрей Запорожченко, дело происходило в 6 корпусе ЗНУ, в кабинете 100, у преподавателя, который представился как "дядя Петя".

"Висит запрещенная в Украине советская символика, на двери плакат запрещенной в Украине Компартии. Что посоветуете делать? Заходите к нему на чай. Прошу поделиться, сделать его знаменитым", - описал ситуацию Запорожченко, а также проиллюстрировал соответствующим видео.

В свою очередь ректор вуза Николай Фролов, реагируя на ситуацию, заявил о том, что надо было сообщить о нарушении ректору или проректору.

"Вы решили, что лучше показать кино. Это Ваше право. Информирую, что меры приняты. Запрещенная символика снята. Работнику, который таким образом демонстрировал свою оригинальность, привлечен к ответственности – выговор", - рассказал ректор ЗНУ.

Напомним, в Кривом Роге в суде фанатка СССР заявила, что не признает Украину.