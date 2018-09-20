СБУ заблокировала журналистский фестиваль в Буковеле

Сергей Томиленко / Сергей Томиленко/Фейсбук

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали крупнейший курорт Украины "Буковель" в Ивано-Франковской области, где в данный момент проходит журналистский фестиваль. На данный момент нам проходят обыски.

"СБУ заблокировала работу курорта "Буковель". Куда приехали около 200 журналистов со всей Украины на фестиваль. Обыски и изъятие материалов проходят в отношении разных предприятий, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко", - заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Томиленко добавил, что фестиваль готовился полгода совместно с Украинским журналистским фондом; была подготовлена насыщенная программа мастер-классов на актуальные темы - освещение событий на востоке Украины, стандарты журналистики, развитие местных медиа и тому подобное. Планировалась церемония награждения по 20 номинациям. Сейчас фестиваль практически сорван.

"Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ - и по поддержке отечественного инвестора, и из уважения к гражданам и журналистов в частности... Да, журналистский фестиваль точно незабываемый! И если в ближайшие часы не будет вменяемой реакции СБУ, то уверен, что об этих незабываемых впечатлениях узнает и многотысячная аудитория моих коллег", - резюмировал Томиленко.

Напомним, ранее в Казахстане задержали украинского журналиста.