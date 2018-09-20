Шампанское и гимн Венгрии: стали известны подробности паспортного скандала на Закарпатье

Стали известны подробности скандала с раздачей венгерских паспортов / Bigmir.net

На видео из венгерского консульства в Берегово запечатлен лишь один из этапов получения венгерского гражданства - наиболее торжественный, с шампанским.

При этом в рамках этого этапа венгры дают присягу и поют гимн Венгрии, говорится в материале "Европейской правды".

"Участники церемонии действительно становятся гражданами Венгрии, прямо перед бокалом шампанского - но венгерский паспорт не получают", - сказано в материале.

Отмечается, что после присяги новым гражданам Венгрии выдают целый пакет документов, в который входят документ о натурализации "(honosítási okirat) и карта регистрации гражданина Венгрии (lakcímkártya). В этой карте указано, что человек - гражданин Венгрии с пропиской за ее пределами.

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"На основе этих документов о приобретенном гражданстве человек может обратиться за предоставлением ему как венгерского внутреннего паспорта, который имеет вид ID-карты, так и венгерского загранпаспорта (Útlevél), часто как раз его и называют просто венгерским паспортом", - говорится в статье.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.