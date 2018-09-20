Скандал на Николаевщине: на завершение ремонта "открытой" Порошенко трассы не хватает почти 50 млн грн.

20 сентября 2018, 20:17

Петр Порошенко поручал подрядчику завершить все ремонтные работы до 1 октября.

Визит Петра Порошенко в Николаевскую область / president.gov.ua

В Николаевской области для завершения ремонта трассы Т-15-08 "Калиновка-Снигиревка", которую недавно "открыл" президент Петр Порошенко, необходимо почти 50 млн грн.

"Мы обращаемся к вам с просьбой согласовать использование таможенных средств в сумме 6 млн грн на дорогу Т-15-08. Эта дорога длиной в 48 км практически сделана, не хватает финансирования в 48 млн грн. Мы ищем средства из других источников, в том числе, из областного бюджета", - заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета начальник Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко.

При этом по итогам заседания члены комитета приняли решение о выделении Николаевской области 6 млн грн в рамках "таможенного эксперимента" на ремонт этой трассы, пишет УНИАН.

Напомним, что после рабочего визита президента Украины Петра Порошенко в Николаевскую область в конце августа на его странице в соцсети Facebook появилась следующая запись: "Еще одна дорога в Украине – отремонтирована! Во время визита на Николаевщину проехался замечательной дорогой Т-15-08 "Калиновка-Снигиревка".

В то же время, Порошенко поручил подрядчику завершить все ремонтные работы до 1 октября этого года: "На 1 октября мы приезжаем сюда, или я выйду по скайпу, и ты мне будешь сдавать дорогу".

Напомним, ранее в Сети высмеяли открытие Порошенко дорожного знака.

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Петр Порошенко ремонт дорог Николаевская область
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