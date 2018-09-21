СБУ объяснила причины блокировки журналистского фестиваля в Буковеле

Елена Гитлянская отметила, что СБУ работала по хищениям из ДФ - фестиваль журналистов никто не трогал / УНИАН

В СБУ дали разъяснения по поводу блокировки фестиваля журналистов в Буковеле; согласно информации, сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Дорожного фонда, самого курорта они не касаются.

"Там речь идет о коммерческих структурах, офисы которых расположены на территории этого комплекса. К "Буковелю" это никакого отношения не имеет, речь идет о качестве дорог автомобильных, так как на сделках отмывали деньги, клали "сертифицированный" асфальт, в результате он сходил с первым снегом ", - в комментарии Громадському ТВ рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали крупнейший курорт Украины "Буковель" в Ивано-Франковской области, где в данный момент проходит журналистский фестиваль. На данный момент там проходят обыски.