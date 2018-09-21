"Резкое похолодание, бури": народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале октября

В начале октября в Украине будет резкое снижение температуры, предупредил эксперт / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, в Украине с 1 по 9 октября днем температура будет порядка 19-23 градуса, а потом резко снизится.

В первые дни месяца страну накроют бури, также сильные осадки пройдут 8-9 числа, рассказал эксперт в комментарии "Обозревателю".

"С 1 по 9 октября дневная температура будет порядка 19-23 градуса, затем к 10 октября будет резкое снижение температуры — до 11-13 градусов выше нуля", — отметил собеседник.

Горбань сообщил, что "к 14-16 числу ожидается повторное снижение температуры — до 7-10 градусов тепла, что будет сопровождаться обильными осадками". "… такая температура будет держаться до конца месяца, а в некоторые дни температура будет понижаться до 4-5 градусов", — добавил народный синоптик.

Ранее Леонид Горбань говорил, что в Украине по 24 сентября осадки не предвидятся, погода ожидается сухая и ясная. По его словам, позже — с 25 числа — на территории нашей страны будут дожди.