Легкий вертолет, новый беспилотник и гроза дронов: в Украине испытали оружие и военную технику

В Украине состоялись испытания нового отечественного оружия и военной техники на военном полигоне Вооруженных сил Украины.

При этом прошли авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, который способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов, а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

"Эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Также были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3. Эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме.

Кроме того, состоялись испытания модернизированной ЗУ-23-2. "Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности БПЛА, состоящие на вооружении в РФ", - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что важной деталью этой модернизации является возможность, благодаря автоматической системе, управлять огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих.

При этом на полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности, ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках пушек МТ-12 "Рапира".

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ успешно провели испытания неуправляемых реактивных снарядов РС-80 Оскол.