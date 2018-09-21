ВСУ взяли под контроль хутор на Луганщине

Вильне отныне в прямом смысле слова "вільне" / Фото: скрин видео ТСН

Бойцы ВСУ отбили у пророссийских захватчиков хутор Вильный в Луганской области.

Как говорится в сюжете ТСН, операция стала возможно благодаря эффективной и слаженной работе украинских разведчиков.

Отмечается, что украинские военные гнали боевиков от северо-восточных окраин поселка Золотого. Операция обошлась без потерь среди бойцов ВСУ.

В Вильном проживает восемьдесят мирных жителей, которые благодаря успешной операции вернулись в состав Украины.

Напомним, контрразведка Украины в ходе спецоперации смогла переправить на контролируемую территорию одного из "топ-чиновников" террористической марионеточной "ДНР".