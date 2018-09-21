"Профанация": Климкин резко раскритиковал переговоры в Минске

Климкин заявил, что даже Минского формата, как такового, не существует / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг резкой критике переговоры в рамках Минской площадки.

"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня - это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", - отметил министр, передает УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске на переговорах делегация Украины устроила демарш из-за убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.