"Ливни, грозы, сильный ветер". Синоптики сообщили о резком изменении погоды в Украине

В субботу в ряде областей Украины резко изменится погода, предупредили синоптики / facebook.com/olya.zorya.1

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 22 сентября, в западных областях нашей страны резко изменится погода — пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится до 15-22 м/с.

В Карпатах ожидаются ливни, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"... 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди; в Украине значительное снижение температуры: ночью — до 6-12 градусов, днем — до 12-18 градусов", — отмечается в сообщении.

В субботу в ряде областей Украины резко изменится погода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

В субботу в ряде областей Украины резко изменится погода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

По данным синоптиков, 23-24 сентября на высокогорье Карпат будет дождь, в некоторых местах с мокрым снегом, температура ночью и днем составит 1-6 градусов тепла.

В субботу в ряде областей Украины резко изменится погода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 24 сентября в Киеве побывает циклон (вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью).