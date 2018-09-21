"Резкое похолодание, дожди": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В воскресенье в Киеве резко похолодает, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 22 сентября, днем температура воздуха достигнет +27 градусов, будет солнечно.

В воскресенье днем в столице температура составит +17, днем и ночью ожидаются дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу днем будет +25… +27, а ночью — +12… +14. В воскресенье температура снизится — днем прогнозируется +15… +17, ночью — +9… +11.

В воскресенье в Киеве резко похолодает, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.