"Крайне некомфортная погода". Синоптик предупредила о циклоне в Киеве

В понедельник днем в столице будет до +14 градусов, отметили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 24 сентября, в Киеве побывает циклон (вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью).
В столице ожидается крайне некомфортная погода — дожди, сильный ветер и холод, написала эксперт на своей странице в Facebook.
По данным Украинского гидрометцентра, опубликованным на его сайте, в понедельник ночью в городе будет +7… +9, а днем — +12… +14 градусов.
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 22 сентября, днем температура воздуха достигнет +27 градусов, будет солнечно, а в воскресенье днем максимальная температура составит +17, ожидаются дожди.