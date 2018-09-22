"Крайне некомфортная погода". Синоптик предупредила о циклоне в Киеве

В понедельник в Киеве ожидается крайне некомфортная погода, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 24 сентября, в Киеве побывает циклон (вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью).

В столице ожидается крайне некомфортная погода — дожди, сильный ветер и холод, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По данным Украинского гидрометцентра, опубликованным на его сайте, в понедельник ночью в городе будет +7… +9, а днем — +12… +14 градусов.

В понедельник в Киеве ожидается крайне некомфортная погода, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 22 сентября, днем температура воздуха достигнет +27 градусов, будет солнечно, а в воскресенье днем максимальная температура составит +17, ожидаются дожди.