Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Киеве

В Киеве в воскресенье будут дожди и существенно похолодает, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 23 сентября, в Киеве резко изменится погода — будут дожди и существенно похолодает.

В столице до воскресенья ожидается сухая, солнечная и теплая погода, говорится на странице эксперта в Facebook.

"... завтра (19 сентября — Ред.) +23 градуса, а затем и до +26, +27 градусов доберемся", — отметила автор.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.