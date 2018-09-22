В Киеве произошли столкновения на акции против застройки

В субботу утром, 22 сентября, в Киеве во время акции против застройки на Осокорках произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и "титушками".

При этом участники акции ломали забор вокруг стройки и разобрали металлическое ограждение.

При этом на месте застройки несколько десятков молодых людей в спортивной одежде, масках и балаклавах пытались помешать разбирать заборы и бросали камни.

Как рассказали в "Нацкорпусе", правоохранителям удалось задержать часть "титушек", при этом в сумке одного из них нашли гранату.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители "Национального корпуса" устроили столкновения с полицейскими на месте застройки на Осокорках в Киеве.