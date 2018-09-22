В Киеве произошли столкновения на акции против застройки

Участники акции против застройки поломали забор и разогнали "титушек".
представителями "Нацкорпуса" и "титушками".
При этом участники акции ломали забор вокруг стройки и разобрали металлическое ограждение.
При этом на месте застройки несколько десятков молодых людей в спортивной одежде, масках и балаклавах пытались помешать разбирать заборы и бросали камни.
Как рассказали в "Нацкорпусе", правоохранителям удалось задержать часть "титушек", при этом в сумке одного из них нашли гранату.
Напомним, ранее сообщалось о том, что представители "Национального корпуса" устроили столкновения с полицейскими на месте застройки на Осокорках в Киеве.